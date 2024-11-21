Тюменский завод «МИМ» вложил 270 млн рублей в производство шприцев

Компания «МИМ» инвестировала более 269 млн рублей в расширение производственных мощностей в Тюменской области, введя в эксплуатацию новый корпус площадью свыше 4,5 тысячи кв. м. Инвестиционный проект позволил установить новую производственную линию по выпуску шприцев и увеличить штат сотрудников до 140 человек.

Инвестиции обеспечили запуск производства инновационной медицинской продукции: шприц-манометров для эндоваскулярной хирургии и устройств «Плеврокат» для катетеризации плевральной полости. Согласно заявлению генерального директора Николая Ковбасюка, предприятие планирует дальнейшее расширение ассортимента, включая разработку новых медизделий для инфузионной терапии и хирургии.

ООО «МИМ», основанное в 1991 году, специализируется на производстве полимерных медицинских изделий однократного применения. География поставок продукции охватывает всю территорию России и страны СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Армению, Белоруссию и Киргизию.

Ранее сообщалось о планах «Мединтех» по строительству завода по производству умных саморазрушающихся шприцев и катетеров в Астраханской области. Предварительно, предприятие будет выпускать около 200 млн шприцев в год – это примерно годовая потребность Южного федерального округа.

Создание производства началось в 2016 году, однако проект был заморожен сначала из-за нехватки финансирования, а затем из-за пандемии COVID-19.

gxpnews