Подмосковная компания «Глобалхимфарм» сменила генерального директора

Компания «Глобалхимфарм», расположенная в Красногорске, Московской области, принадлежащая «Фармстандарту», назначила Александра Рыжкина новым генеральным директором. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ 24 октября 2024 года. До этого назначения Рыжкин с января 2020 года возглавлял другую структуру «Фармстандарта» — ООО «Фармкомпания».

Александр Рыжкин сменил на посту генерального директора Татьяну Рогулеву, которая теперь руководит АО «Отисифарм ПРО». «Отисифарм ПРО» принадлежит АО «Отисифарм» — лидеру российского рынка безрецептурных препаратов по объему продаж.

В 2023 году выручка «Глобалхимфарм» составила 392 млн рублей, что на 158 млн рублей меньше, чем в 2022 году. Прибыль компании за 2023 год составила 154 млн рублей, что на 40,7% меньше, чем годом ранее.

В 2022 году «Глобалхимфарм» анонсировал проект по импортозамещению фармацевтических субстанций. В рамках проекта планируется создать более 100 рабочих мест в Долгопрудном. Запуск предприятия запланирован на 2025 год.

В 2023 году «Глобалхимфарм» получил земельный участок «за 1 рубль» для расширения фармпроизводства.

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