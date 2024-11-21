Bayer приобретает права на препарат, разработанный компанией Cytokinetics

Bayer заключила соглашение о сотрудничестве с американской биотехнологической компанией Cytokinetics и приобретении в Японии части прав на экспериментальный препарат для лечения гипертрофической кардиомиопатии. Немецкая компания за счет небольших сделок стремится расширить ассортимент препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По условиям сделки, Cytokinetics получит авансовый платеж в размере 50 млн евро (53 млн долларов США), а также 90 млн евро по мере достижения определенных этапов разработки препарата, говорится в заявлении Bayer.

Кроме того, Cytokinetics может рассчитывать на получение 490 млн долларов США в зависимости от показателей продаж в дальнейшем.

Предметом сделки является препарат афикамтен, предназначенный для лечения гипертрофической кардиомиопатии — наследственного заболевания, характеризующегося нарушением насосной функции сердца.

В условиях слабого сельскохозяйственного рынка немецкая группа Bayer, обремененная долгами и дорогостоящими судебными разбирательствами, все чаще слышит призывы инвесторов активизировать деятельность по фармацевтическому направлению.

remedium