Роспотребнадзор выявил 5,5 млн запрещенных к продаже БАД с мелатонином и симетиконом

По информации Роспотребнадзора, в России приостановлена реализация свыше 5,5 млн упаковок биологически активных добавок (БАД), содержащих запрещенные компоненты. Речь идет о БАД, содержащих мелатонин (регулирует циркадный ритм) и симетикон (снижает газообразование в желудочно-кишечном тракте) — вещества, не допустимые при производстве пищевых добавок.

Среди заблокированной продукции 2,4 млн единиц содержали симетикон, а более 3,1 млн — мелатонин. Эти БАДы поступали от 44 производителей и 31 импортера. Контроль за безопасностью товаров осуществляется Роспотребнадзором совместно с операторами системы цифровой маркировки «Честный знак».

Ранее СМИ сообщили о проведении Роспотребнадзором мероприятий по противодействию обороту БАД с мелатонином и симетиконом. Как пояснили Vademecum в Союзе производителей БАД, средства, в составе которых присутствуют два этих вещества, впредь могут быть зарегистрированы исключительно как лекарства.

gxpnews