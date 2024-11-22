«Ирвин» поставит препарат от муковисцидоза за 9,3 млрд рублей

Компания «Ирвин» станет поставщиком препарата с МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для лечения муковисцидоза у подопечных госфонда «Круг добра». На серии аукционов, организованных Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, компания одержала победу в пяти тендерах, предложив существенную экономию от 37% до 45,5% от начальной стоимости. Общая сумма — 9,3 млрд рублей.

Ситуация развивается на фоне текущего арбитражного разбирательства относительно предыдущих закупок препарата «Трикафта» Центром лекобеспечения. Важным фактором стала также недавняя регистрация в России аргентинского аналога данного лекарственного средства — в ноябре этого года, что может существенно повлиять на дальнейшую динамику цен и доступность терапии для пациентов с муковисцидозом.

Эти торги являются частью масштабной программы закупок жизненно важных препаратов, включающей такие лекарственные средства как авалглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе, противоопухолевые препараты эверолимус и энтректиниб, ланаделумаб для профилактики ангионевротического отека, а также асфотаза альфа, применяемая при гипофосфатазии. Аукцион на поставку асфотазы альфа не состоялся из-за отсутствия заявок. Остальные препараты будут поставлять «Санофи Россия», «Ирвин 2» и «Фармимэкс».

gxpnews