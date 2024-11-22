Депутаты предложили снизить НДС на лекарства и медизделия

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс внесен в Госдуму. Авторы документа предложили снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении социально значимых товаров. В их число вошли лекарства и медизделия.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 772998-8, которым предлагается внести изменения в ст. 164 второй части Налогового кодекса в части снижения ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов социально значимых товаров.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа намерены снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении отдельных социально значимых для граждан групп товаров. При этом, если уровень инфляции по группе таких товаров за предыдущий год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, то ставка НДС для этой группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%.

Такую систему налогообложения предлагается установить в том числе для следующих медицинских товаров российского и зарубежного производства:

лекарственных средств (включая фармацевтические субстанции, препараты для проведения клинических исследований и лекарства, изготовленные аптечными организациями);

медицинских изделий (за исключением медизделий, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

В пояснительной записке указано, что уровень инфляции будет рассчитываться на основе официальной статистики, публикуемой ежегодно Федеральной службой государственной статистики. Рост цен на группы товаров будут определять согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

Авторы документа отметили, что повышение ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года для увеличения финансирования национальных проектов «себя не оправдало».

«Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны, пошли на дополнительные выплаты в перечисленные выше сферы, которые и без этого повышения дохода являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране», — указано в пояснительной записке.

В июле президент утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым со следующего года изменятся налоговые ставки. Столкнуться с увеличением отчислений придется всем: крупным сетям — с ростом налога на доходы, средним и мелким — с появлением НДС, индивидуальным предпринимателям — с прогрессивной шкалой ставок по НДФЛ. По данным AlphaRM, со следующего года более 13,3 тыс. аптечных точек будут уплачивать НДС по ставке 5% и 4 тыс. аптек — по ставке 7%.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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