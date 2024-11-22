В Узбекистане потребителям вернут средства, потраченные на ЛП по завышенным ценам

С января текущего года Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан обнаружил свыше 107 тысяч эпизодов неправомерных платежей в аптечных учреждениях. Система Fair Tech («Справедливые технологии») зафиксировала нарушения в 878 фармацевтических организациях, включая как оптовые (295), так и розничные (583) точки продаж. Общая сумма переплат достигла более 7 млрд сумов (~55 млн рублей).

Уточняется, что 405 аптек были замечены в завышении стоимости медикаментов — таких случаев насчитывается более 58 тысяч. Комитет планирует вернуть потребителям около 2 млрд сумов. Кроме того, население самостоятельно направило более 800 жалоб на завышение цен, по результатам которых покупателям было возвращено почти 100 млн сумов. Как именно потребителям возвращают средства за купленные по завышенной стоимости товары, не уточняется.

«В 405 аптеках (162 оптовых и 243 розничных) в 58 318 случаях в результате повышения установленных цен на лекарственные средства получены необоснованные денежные суммы — около 2 млрд сумов. Произведен перерасчет в пользу потребителей, приняты меры для восстановления прав неопределенного круга увиденных потребителей», — говорится в сообщении комитета.

Согласно статистике комитета за август 2024 года, 473 аптечных учреждения превысили установленные референтные цены на лекарства. В результате этих действий их необоснованная прибыль составила 5,4 млрд сумов, причем более 33% этой суммы пришлось на столичные аптеки.

Ранее ведомство обратило внимание на нарушения при реализации биологически активных добавок. На предыдущей неделе в республике была приостановлена аккредитация органа (Agro Kimyo Standart), занимавшегося сертификацией БАДов, из-за выпуска под их видом незарегистрированных лекарств.

gxpnews