Онкопрепарат СибГМУ на основе микроРНК прошел доклинические исследования

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) завершились доклинические испытания препарата «Мирна-3» на основе микроРНК, предназначенного для лечения онкологических заболеваний. Об этом ТАСС сообщила проректор по научной работе и последипломной подготовке вуза Ольга Федорова.

По данным пресс-службы СибГМУ, «Мирна-3» воздействует на процесс перехода микрометастазов в макрометастазы. Препарат разработан в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Разработка препарата совпала с признанием значимости исследований в области микроРНК научным сообществом — в 2024 году Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

Ранее сообщалось, что СибГМУ получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний препарата, который разрабатывал с 2003 года. Средство предназначено для борьбы с негативными токсическими эффектами, вызываемыми химиотерапией.

«Зарубежные препараты дорогостоящие и являются продуктами генной инженерии – рекомбинантными белками, поэтому они вызывают частые аллергические реакции и вводятся только капельным способом. Разработка СибГМУ, в отличие от зарубежных аналогов, имеет полисахаридную природу и другой механизм действия», – говорили в пресс-службе вуза в сентябре 2024 года.

gxpnews