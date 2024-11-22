Neuralink Илона Маска получила одобрение на испытание мозгового чипа в Канаде

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink объявила о получении одобрения на запуск своего первого клинического испытания мозгового чипа в Канаде. Исследование будет направлено на оценку безопасности и первоначальной функциональности имплантата, который позволяет парализованным людям с квадриплегией или параличом всех четырех конечностей управлять внешними устройствами с помощью мыслей.

Для проведения данной нейрохирургической процедуры выбрана больница University Health Network в Канаде. Ранее Neuralink уже имплантировала устройство двум пациентам в США, и отчиталась о том, что оно хорошо работает. Один из испытуемых использует чип для видеоигр и обучения проектированию 3D-объектов.

Основанная в 2016 году Маском и группой инженеров компания Neuralink также разрабатывает интерфейс мозгового чипа, который можно имплантировать в череп, что, по ее словам, в конечном итоге может помочь пациентам с ограниченными возможностями снова двигаться и общаться, а также восстановить зрение. В сентябре стартап получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус «прорывного устройства» для своего экспериментального имплантата, направленного на восстановление зрения.

gxpnews