DSM Group: продажи успокоительных БАД упали до минимума за 5 лет

В России наблюдается значительное снижение спроса на БАДы против стресса — по данным DSM Group, достигнуты минимальные за пять лет значения. За первые девять месяцев 2024 года объем реализации успокоительных добавок составил 17,7 млн упаковок, что существенно ниже показателей предыдущих лет. Для сравнения, аналогичные периоды 2022 и 2023 годов показывали результат в 18,9 млн упаковок, а в 2020 году — 21 млн, пишут «Ведомости».

По мнению Николая Беспалова, представителя RNC Pharma, такое падение спроса объясняется возросшей осознанностью населения в вопросах здоровья. Люди все чаще предпочитают обращаться к профессиональным специалистам вместо самолечения, что подтверждается ростом продаж антидепрессантов на 18% — до 13 млн упаковок за аналогичный период.

При этом финансовая сторона продаж демонстрирует противоположную динамику — выручка от реализации БАДов против стресса увеличилась на 23%, достигнув отметки в 5,6 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в период с января по август 2024 года столичные фармпредприятия выпустили свыше 130 тонн БАД, превысив показатель аналогичного периода 2023 года на 27%.

gxpnews