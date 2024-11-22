В СибГМУ завершили доклинические исследования онкопрепарата на основе микроРНК

О разработке препарата на основе миркоРНК, за открытие молекул которых ученым из США Виктору Амбросу и Гэри Равкану в октябре 2024 года была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины, в СибГМУ объявили в прошлом месяце. Сейчас, как уточнила Ольга Федорова, университет ищет бизнес-партнера для проведения КИ препарата.

Средство, по словам Артема Гурьева, показало «очень высокую антиметастатическую активность» и хороший профиль безопасности на доклинических исследованиях. «По мнению онкологов, в случае подтверждения этих эффектов в клинике этот препарат может вытеснить постоперационную терапию, которая сейчас используется в стандартах для профилактики метастазирования», – подчеркнул представитель университета.

Гурьев отметил, что сейчас в учреждении создается более десяти препаратов. Ряд из них – импортозамещающие, для них в учреждении ведется разработка не только технологии создания готовой лекарственной формы, но и активного действующего вещества. В частности, в этом году завершается разработка «очень важного для отечественного здравоохранения» антикоагулянтного препарата на основе низкомолекулярных гепаринов. Его вывод на рынок запланирован в следующем году.

В перечне оригинальных разработок Гурьев назвал еще два препарата, которые уже прошли I фазу КИ. Один из них – препарат, выводящий холестерин из организма, – планируется назначать пациентам с умеренными отклонениями показателей холестеринового обмена, которым статины назначать еще рано. Лонч препарата в учреждении запланирован на 2027-2028 год. Второе лекарство – противораковый препарат, снижающий токсический эффект химиотерапии и одновременно повышающий ее эффективность. На ранних этапах разработки находится и инновационный препарат, который повышает регенерацию костной ткани. Как считают в СибГМУ, он может быть востребован в стоматологии и при производстве костных филлеров.

Ольга Федорова также рассказала, что для персонализированных препаратов, создаваемых для конкретных пациентов, СибГМУ совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывает продукт под названием «Орган на чипе». «Это принципиально новая in vitro модель, которая позволяет оценивать токсичность генотерапевтических инновационных препаратов», – пояснила Федорова.

Ректор СибГМУ Евгений Куликов считает, что активную разработку новых лекарств стимулирует завершенная в 2024 году организационная и инфраструктурная трансформация университета, направленная на создание платформы по разработке всех видов медицинских технологий. Модернизация проводилась по программе «Приоритет-2030». «Мы сегодня единственный университет в стране, который имеет международный сертификат GMP и лицензию на производство от Минпромторга, то есть точно такую же, безо всяких оговорок, которую имеет любое фармацевтическое производство», – резюмировал Куликов.

В начале 2024 года в СибГМУ сообщили о направлении на открытие семи лабораторий 150 млн рублей, полученных университетом по программе «Приоритет-2030». Предполагается, что все проекты будут реализованы за 2 года. Среди запланированных площадок присутствуют лаборатории молекулярной и клеточной фармакологии, инженерии внутриклеточного сигнала и биологии культивируемых клеток.

В сентябре Минздрав РФ сообщил, что в вузе начал работу Центр доклинических исследований мирового уровня по стандарту GLP. Объем вложений в реализацию проекта составил 285 млн рублей. Обновленная инфраструктура площадки будет использоваться для разработки новых методов профилактики и лечения опасных заболеваний.

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