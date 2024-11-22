«МИМ» вложил 269 млн рублей в расширение производства медизделий в Тюмени

Новая производственная площадка общей площадью 4,5 тысячи кв. м располагается в селе Мальково Тюменского района. Там будут выпускаться два медизделия – шприц-манометр для операций по установке стентов, применяющийся в эндоваскулярной хирургии, а также изделие «Плеврокат», предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования.

Новое производство более чем на 80% базируется на российском сырье, в том числе, в части медицинского пластика и полимеров, на продукции компании «Сибур». Благодаря импортозамещению удалось выстроить экономически эффективную модель на основе производства полного цикла, разработки и испытаний изделий в кооперации с тюменским врачами.

Объем инвестиций в проект оценивается в 269 млн рублей, часть средств направлена на закупку оборудования. На новую площадку дополнительно привлечено 140 сотрудников.

Компания «МИМ» – производитель медизделий однократного применения для гинекологии, урологии, хирургии, проктологии, оториноларингологии и косметологии, основана в 1991 году. В линейку продукции входят инъекционные иглы и шприцы, гинекологические наборы, изделия для хирургии, колопроктологии, лор-кабинетов и другое. Продукция «МИМ», помимо российских регионов, экспортируется в страны ЕАЭС и СНГ – Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь и Кыргызстан.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «МИМ» принадлежит 17 физическим лицам, крупнейшие владельцы – Владимир Малюгин (доля в 34,8%), Наталья Позднякова (8,6%) и Надежда Косолапова (7,5%). В 2023 году компания выручила 458,3 млн рублей, чистая прибыль составила 198,2 млн рублей.

Инвестиционный проект «МИМ» анонсировал осенью 2017 года. Первоначально предполагалось реализовать третью очередь плана расширения и модернизации производства, в ходе которого планировалось возведение корпуса площадью 2 212 кв. м. Тогда посчитали, что объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей. В декабре 2020 года «МИМ» начал производство аспирационных наконечников для осушения операционного поля, а в июле 2021 года – шприцев-манометров. В ноябре 2021 года стало известно, что «МИМ» вложит еще 90 млн рублей в увеличение мощности и модернизацию производства одноразовых медицинских изделий.