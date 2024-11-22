Вузы не смогли закрыть бюджетные места на специальность «Фармация»

Из 54 вузов страны, готовящих фармспециалистов, большинство не смогли закрыть бюджетные места. Об этом сообщила в ходе II Съезда РААС заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации факультета повышения квалификации медработников РУДН Ирина Косова, передает корреспондент «ФВ».

Повышение стоимости обучения на фармфакультетах Косова объясняет низким запросом на получение специальности среди абитуриентов. «Не будем скрывать — есть демографическая яма, поэтому упал наплыв выпускников школ. Из 54 вузов страны, имеющих профильные факультеты, большинство не набрали студентов. Падает набор — поднимаются цены, поскольку вузы сейчас финансируются государством лишь на 30—40%», — сказала она.

Уже второй год Пятигорский медико-фармацевтический институт не может закрыть набор по специальности «Фармация», подтвердил гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров.

На специальность «Фармация» в Пензенском медицинском колледже конкурс на бюджет составил шесть человек на место, на внебюджетные места студентов тоже принимали по конкурсу, рассказала директор учебного заведения Светлана Шахина. «Мы могли бы набирать и больше студентов, но колледжу не хватает площади — обучаем в две смены», — объяснила она.

В июле колледж выпустил первый набор фармацевтов, которые обучались 1 год 10 месяцев вместо трех лет. «Мы столкнулись с большим количеством рисков. У многих школьников, приходящих в колледж, низкая сформированность социальных принципов, они живут в парадигме «хочу-не хочу». Школа не мотивирует будущих первостольников, а мы не волшебники — не хватает неполных двух лет, чтобы наши усилия привели к тому результаты, который хотят увидеть аптечные сети», — сказала Шахина.

Она призвала аптечные сети активно включаться в наставничество студентов и развивать с учебными заведениями сетевые формы взаимодействия. Эффективность этого инструмента подтвердила руководитель кадрового департамента «Нео-Фарм» Олеся Халитова: «Через год работы со студентами по наставничеству к нам приходят практически готовые специалисты. Им требуется всего две недели для адаптации к работе за первым столом».

В сентябре представители высшей школы сообщили, что результаты приемной кампании 2024 года выглядят оптимистичнее прошлогодних. В отличие от 2023 года им не пришлось объявлять дополнительные наборы.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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