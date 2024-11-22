Вузы не смогли закрыть бюджетные места на специальность «Фармация»

Большинство вузов не смогли закрыть бюджетные места на специальность «Фармация». Из-за снижения набора университеты вынуждены поднимать цены на коммерческое обучение. При этом востребованность среднего профессионального образования растет, признали представители колледжей.
Из 54 вузов страны, готовящих фармспециалистов, большинство не смогли закрыть бюджетные места. Об этом сообщила в ходе II Съезда РААС заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации факультета повышения квалификации медработников РУДН Ирина Косова, передает корреспондент «ФВ».
Повышение стоимости обучения на фармфакультетах Косова объясняет низким запросом на получение специальности среди абитуриентов. «Не будем скрывать — есть демографическая яма, поэтому упал наплыв выпускников школ. Из 54 вузов страны, имеющих профильные факультеты, большинство не набрали студентов. Падает набор — поднимаются цены, поскольку вузы сейчас финансируются государством лишь на 30—40%», — сказала она.
Уже второй год Пятигорский медико-фармацевтический институт не может закрыть набор по специальности «Фармация», подтвердил гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров.
На специальность «Фармация» в Пензенском медицинском колледже конкурс на бюджет составил шесть человек на место, на внебюджетные места студентов тоже принимали по конкурсу, рассказала директор учебного заведения Светлана Шахина. «Мы могли бы набирать и больше студентов, но колледжу не хватает площади — обучаем в две смены», — объяснила она.
В июле колледж выпустил первый набор фармацевтов, которые обучались 1 год 10 месяцев вместо трех лет. «Мы столкнулись с большим количеством рисков. У многих школьников, приходящих в колледж, низкая сформированность социальных принципов, они живут в парадигме «хочу-не хочу». Школа не мотивирует будущих первостольников, а мы не волшебники — не хватает неполных двух лет, чтобы наши усилия привели к тому результаты, который хотят увидеть аптечные сети», — сказала Шахина.
Она призвала аптечные сети активно включаться в наставничество студентов и развивать с учебными заведениями сетевые формы взаимодействия. Эффективность этого инструмента подтвердила руководитель кадрового департамента «Нео-Фарм» Олеся Халитова: «Через год работы со студентами по наставничеству к нам приходят практически готовые специалисты. Им требуется всего две недели для адаптации к работе за первым столом».
В сентябре представители высшей школы сообщили, что результаты приемной кампании 2024 года выглядят оптимистичнее прошлогодних. В отличие от 2023 года им не пришлось объявлять дополнительные наборы.
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Ольга Коберник
pharmvestnik