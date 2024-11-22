Олег Жеребцов наблюдает маргинализацию фармпроизводства в России

Тренд на снижение качества производимых препаратов в стране набирает силу, посетовал основатель Solopharm Олег Жеребцов. Он рассказал о маргинализации российского фармпроизводства. Отрасль, по его словам, по-прежнему работает в дженериковом поле, не предлагая рынку инноваций. Но и в этом сегменте большинство препаратов не соответствуют необходимым параметрам качества, поскольку эти характеристики не учитываются при проведении торгов.

В фармпромышленности нет блокбастеров мирового уровня с точки зрения науки. Об этом заявил основатель Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов, выступая на II Съезде РААС, передает корреспондент «ФВ». «Это значит, что мы плаваем в дженериковом поле. Производителей много, все целятся на препараты, которые в ближайшие годы выйдут из-под патента. Это нормальная практика не только у нас, но и в Индии, Китае. Но в научном плане мы мало что создаем: нечего адаптировать на рынке или применять знания для выращивания своих инновационных препаратов», — пояснил он.

Ориентация системы закупок на МНН позволяет производителям игнорировать важные параметры качества продукции, отметил эксперт.

«Сейчас, когда мы находимся в пике переговоров на 2025 год, я вижу огромный спад интереса к качеству. Препарат можно, по сути, зарегистрировать в кефирной бутылке, закрыть его крышкой, и если он формально соответствует нормам регуляторов, то все будет хорошо, — рассказал Жеребцов. — А ведь мы работаем в области здравоохранения и, с человеческой точки зрения, стремимся получить качественную терапию. Но, находясь внутри процесса, все больше стремимся к формализации: любой препарат можно как-то завернуть, упаковать и получить на него досье. А где кинетика растворения, качество, терапевтическая ценность, доказанные свойства?».

По некоторым данным, 60% российских препаратов не соответствуют нормам по кинетике высвобождения, поскольку этот параметр не учитывается при регистрации. Но обязан быть во внутреннем контроле качества любого производителя, считает Жеребцов.

Он прогнозирует усиление маргинализации производства. «Это общий негативный тренд для уменьшения себестоимости, возможности предоставлять гигантские скидки сетям, борьбы за уменьшение затрат», — резюмировал эксперт.

Фото: Юлия Куликова

Ольга Коберник

pharmvestnik