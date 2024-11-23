Доступ к системе маркировки товаров могут предоставить Генпрокуратуре и Минтруда

Минпромторг намерен предоставить доступ к данным из системы маркировки Генпрокуратуре, МВД, Минтруда и Фонду пенсионного и социального страхования. Законопроект об этом находится на общественном обсуждении.

Минпромторг предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1955 от 31.12.2019, которым утверждены правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 4 декабря.

Авторы документа предлагают предоставить Генпрокуратуре и государственным внебюджетным фондам доступ к:

информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;

агрегированной (статистической) информации о товарах и их обороте;

информации, отнесенной правительством ‎ к общедоступной .

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, также обеспечивается Министерству внутренних дел, Министерству труда и социальной защиты, Фонду пенсионного и социального страхования.

Как следует из пояснительной записки, анализ правоприменительной практики в отношении постановления № 1955 показал эффективность системы мониторинга как инструмента для повышения результативности госрегулирования и управления, а также востребованность информации в ней.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik