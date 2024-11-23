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Доступ к системе маркировки товаров могут предоставить Генпрокуратуре и Минтруда

Минпромторг намерен предоставить доступ к данным из системы маркировки Генпрокуратуре, МВД, Минтруда и Фонду пенсионного и социального страхования. Законопроект об этом находится на общественном обсуждении.

Минпромторг предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1955 от 31.12.2019, которым утверждены правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 4 декабря.

Авторы документа предлагают предоставить Генпрокуратуре и государственным внебюджетным фондам доступ к:

  • информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;
  • агрегированной (статистической) информации о товарах и их обороте;
  • информации, отнесенной правительством ‎к общедоступной.

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, также обеспечивается Министерству внутренних дел, Министерству труда и социальной защиты, Фонду пенсионного и социального страхования.

Как следует из пояснительной записки, анализ правоприменительной практики в отношении постановления № 1955 показал эффективность системы мониторинга как инструмента для повышения результативности госрегулирования и управления, а также востребованность информации в ней.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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23 ноября, 2024 | Просмотров: 73