Суд признал недействительным решение ФАС об отмене контракта на поставку «Трикафты»

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС об отказе в согласовании контракта на поставку препарата «Трикафта». Ранее антимонопольная служба отменила три тендера, заключенных летом этого года, для поставки фонду «Круг добра». На этой неделе Центр лекобеспечения заключил новый контракт на поставку лекарств с другим поставщиком.
Арбитражный суд города Москвы рассмотрел одно из трех дел по иску Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Суд признал недействительным решение ФАС от 16 августа 2024 года, которым антимонопольный орган отказал в согласовании заключения контракта с Sanofi на поставку препарата «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) на 2,8 млрд руб.
Антимонопольная служба считает, что ФЦПиЛО превысил объемы закупаемого препарата. К тому же причиной стало ожидаемое появление на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства. В «Круге добра» пояснили, что до конца 2024 года подопечные фонда действительно обеспечены препаратом. Но отмененные ФАС тендеры предполагали поставки на 2025 год. ФЦПиЛО подал три иска к ФАС, оспаривая отмену закупок данного препарата, предназначенного для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет.
Суд обязал ФАС устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу, говорится в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия. Еще два иска будут рассмотрены на следующей неделе.
15 ноября Минздрав зарегистрировал аналог «Трикафты» от аргентинской компании Tuteur под названием «Трилекса» (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»)). В итоге победу в шести тендерах на поставку препарата для подопечных «Круга добра» одержал дистрибьютор «Ирвин» от компании Tuteur, предложивший поставить препарат за 11,2 млрд руб.
Фото: 123rf.com
Ринат Васбеев
pharmvestnik