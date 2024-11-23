Новые регионы получат 751 млн рублей на закупку медоборудования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что федеральные средства позволят ускорить обновление инфраструктуры в поликлиниках и больницах новых регионов. К закупке планируются стационарные рентген-аппараты, маммографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

Минздраву РФ поручено обеспечить заключение соглашений с властями регионов в течение 30 календарных дней после издания распоряжения. Также ведомству необходимо проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований и предоставить доклад в правительство до 1 марта 2025 года.

Согласно правительственному распоряжению, самый большой транш предусмотрен для Луганской Народной Республики – 320 млн рублей, Запорожская область получит 255,5 млн рублей, Донецкая Народная Республика – 160 млн рублей, для Херсонской области предусмотрено 15,5 млн рублей.

В апреле Правительство РФ направило 679,17 млн рублей на обеспечение работы выездных бригад и полевых многофункциональных госпиталей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Средства распределили между федеральными медцентрами, в том числе для закупки лекарств, медизделий и дезинфицирующих средств.