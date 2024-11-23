РААС и Союз производителей БАД подписали меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество также подразумевает работу над повышением качества и безопасности БАД, реализующихся на территории РФ, и создание благоприятных условий предпринимательской деятельности для участников профессиональных сообществ.

Работа в этом направлении, как указывается в документе, может проводиться в форме обмена опытом и информацией, реализации совместных программ и проектов, создания совместных рабочих групп, проведения взаимных консультаций и мониторингов, организации встреч, научных конференций и семинаров.

Александр Опарин пояснил Vademecum: «РААС уже давно сотрудничает с Союзом производителей БАД – весь 2024 год мы выявляли факты нарушения российского законодательства в области обращения лекарственных препаратов и БАД. Теперь же наше взаимодействие будет носить официальный характер. Мы рассчитываем, что совместными усилиями сможем донести до участников рынка необходимость предоставлять потребителям качественную и безопасную продукцию, а также поможем законодателям и надзорным ведомствам актуализировать отраслевую регуляторику, не навредив при этом добросовестным производителям».

Директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков отметил, что «организация всегда продуктивно взаимодействовала при реализации своих инициатив с аптечным сообществом». «Вместе с РААС мы видим будущее развитие отрасли по одному вектору, и он направлен в первую очередь в сторону здоровьесбережения нации. Наши организации разделяют общие ценности в вопросах качества, добросовестной конкуренции и заботы о наших потребителях, поэтому подписание данного меморандума – это юридическое закрепление истории нашего тесного сотрудничества», – подчеркнул Дындиков.

Необходимость усилить контроль за оборотом БАД, в частности, на маркетплейсах обсуждалась и 22 ноября 2024 года на II Съезде РААС. Исполнительный директор «Союзфармы» Мария Литвинова на мероприятии подчеркнула, что «ситуация на маркетплейсах и все, что происходит в интернете, явилось лакмусовой бумажкой недорегулирования». «То есть то, что мы условно скрывали в каменных джунглях магазинов и аптек, вот эти площадки вывели наружу», – заметила Литвинова. О чем еще говорили на съезде – в материале Vademecum.

Фото: freepik.com/автор: prostooleh

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