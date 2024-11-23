Эксперты обсудили особенности консолидации аптечных сетей

Основатель Solopharm Олег Жеребцов не верит в консолидацию фармрозницы, ссылаясь на ее непрозрачность. Аптечные сети не способны привлекать внешние инвестиции, а значит ограничены в проведении M&A-сделок, заявил он в ходе II Съезда РААС, передает корреспондент «ФВ».

Жеребцов назвал темпы консолидации мизерными, отметив, что за последние годы на рынке случилось лишь несколько значимых сделок. «Около 7—8 лет назад мне казалось, что процесс консолидации фармрозницы должен идти гораздо быстрее. Теперь я полагаю, что у нас самая фрагментированная отрасль, состоящая из сотен и сотен аптечных сетей», — сказал он.

Причина заключается в том, что около 70% сетей не имеют уровня EBITDA 4—5% — это чистая прибыль в размере 0,5—1,5%, пояснил бизнесмен. «Это означает, что у компании по сути нет прибыли. Если в фудритейле каждый игрок из TOP10 уже давно на публичном рынке — это образец корпоративного управления, аудита, юридических возможностей компании, то в фармритейле большинство компаний очень далеки от публичного размещения», — отметил Жеребцов.

Представители банковского сектора не готовы покупать фармрозницу, отметил он. «Это значит, что аптечные сети не способны принимать инвестиции по разным причинам, это ограничивает консолидацию. Фармрозница зачастую непрозрачна, имеет много раздробленных юрлиц, представление о которых есть только у собственника», — сказал эксперт.

Кроме того, у аптечных сетей нет корпоративного управления и стандартных атрибутов компании для получения денег на внешнем рынке. Сделки пока происходят между собственниками аптечных сетей, а детали обсуждаются в кулуарах. Закрытость не дает возможности привлекать финансы со стороны, которые можно было бы инвестировать в IТ и сложные системы логистики, сказал Жеребцов.

Консолидация сетей повлияет на условия контрактования, считает коммерческий директор компании «Озон фармацевтика» Ольга Ларина.

«Доля консолидированных аптечных сетей растет. В связи с тем что увеличивается объем сетей, естественно, что и инвестиции в рынок не будут снижаться, — отметила она. — Они будут более управляемыми».

Участники розничного рынка считают, что в 2024 году число сделок на розничном рынке может достичь докризисного уровня. «Наш прогноз: в этом году рынок поставит рекорд публичных сделок по классическому поглощению за всю новейшую историю. Рынок вступил в фазу ускоренной консолидации», — рассказал «ФВ» директор по слияниям и поглощениям ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Малахов.

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Ольга Коберник

pharmvestnik