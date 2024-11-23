В Госдуме сменят главу Комитета по охране здоровья

В Госдуму внесен законопроект о смене председателя Комитета по охране здоровья. Пост главы комитета займет зампредседателя Сергей Леонов. Действующий председатель Бадма Башанкаев станет первым заместителем руководителя комитета. Изменения связывают с необходимостью сохранить межфракционный баланс.

Комиссия по регламенту Госдумы внесла законопроект, которым предлагается поменять главу Комитета по охране здоровья. Документ № 775396-8 зарегистрирован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы проекта намерены освободить от должности главы комитета Бадму Башанкаева («Единая Россия») и назначить его первым заместителем руководителя комитета. Председателем комитета планируют назначить Сергея Леонова (ЛДПР), который сейчас занимает должность заместителя председателя.

Как сообщил РБК источник в «Единой России», смена председателя комитета происходит в рамках соблюдения «пакетного соглашения» между думскими фракциями. Дело в том, что на сентябрьских довыборах в Госдуму избрался экс-министр спорта Олег Матыцин, вошедший во фракцию «Единой России». Его назначили главой Комитета по физической культуре и спорту, а возглавлявший комитет Дмитрий Свищев (ЛДПР) стал членом этого комитета. Так, ЛДПР «потеряла» один комитет, поэтому для соблюдения баланса решили назначить депутата от этой партии председателем другого комитета.

Бадма Башанкаев стал депутатом Госдумы в 2021 году, а в июне 2023 года возглавил Комитет по охране здоровья. Он сменил в этой должности Дмитрия Хубезова, который заявил о намерении уйти с поста, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. А в октябре 2024 года Хубезов назначен на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай.

Сергей Леонов окончил аспирантуру Смоленской государственной медицинской академии в 2009 году, затем — докторантуру Московского государственного медико-стоматологического университета на базе лаборатории минимально инвазивной хирургии Научно-исследовательского медико-стоматологического института. Кандидат медицинских наук. С октября 2021 года — зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья.

Фото: ldpr.ru

Дина Коблова

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