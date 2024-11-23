Novartis купит разработчика генных терапий от нервно-мышечных заболеваний

Novartis купит стартап Kate Therapeutics за 1,1 млрд долл., расширив портфель препаратов генной терапии от нервно-мышечных заболеваний. Вместе с этим компания получит платформу DELIVER, которая позволяет разрабатывать вирусные капсиды, обеспечивающие точную доставку генетических материалов.

Novartis приобретет американскую биотехнологическую компанию Kate Therapeutics за 1,1 млрд долл., получив права на новые препараты генной терапии. Швейцарский производитель сообщил об этом в пресс-релизе.

Сделка добавит в портфель Novartis разработки Kate в области лечения нервно-мышечных заболеваний, в том числе мышечной дистрофии Дюшенна и лице-лопаточно-плечевой мышечной дистрофии. Одна из наиболее перспективных — препарат KT430 от Х-сцепленной миотубулярной миопатии, в разработке которого участвовала японская Astellas.

Благодаря приобретению стартапа, учрежденного четыре года назад, Novartis также станет владельцем запатентованной платформы DELIVER, с помощью которой можно создавать капсиды аденоассоциированных вирусов — их используют для доставки терапевтических генов в нужные клетки организма. Как утверждается, технологии Kate, разработанные на основе исследований Института Броуда, позволяют это делать наиболее точно.

Покупка Kate последовала за недавней сделкой Novartis с Ratio Therapeutics стоимостью 745 млн долл. о совместной разработке радиофармацевтического препарата для лечения рака. В этом году швейцарский производитель также купил компании Mariana Oncology за 1 млрд долл. и Morphosys за 2,9 млрд долл., которые специализируются на противоопухолевых лекарствах.

Среди препаратов Novartis уже есть одна генная терапия от нервно-мышечных заболеваний — «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек), которой лечат спинальную мышечную атрофию. В декабре 2021 года ее зарегистрировали в России, а в июле 2022 года официально ввели в гражданский оборот. Однако общемировые продажи лекарственного средства в 2023 году упали на 9% до 1,2 млрд долл.

Кроме того, на этой неделе Novartis увеличила целевой показатель среднегодового роста продаж с 5% до 6% на ближайшие четыре года. Компания также намерена повысить операционную маржу до 40% к 2027 году.

Фото: novartis.com



Владимир Заболотских

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