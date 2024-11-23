Фарицимаб получил одобрение для лечения макулярного отека вследствие окклюзии вен сетчатки

Министерство здравоохранения России расширило показания для препарата фарицимаб ( Вабисмо®) от компании Roche. ЛП разрешен для терапии макулярного отека, вызванного окклюзией ветвей и центральной вены сетчатки (ОВЦВС и ОЦВС). В исследовании принимали участие 42 пациента с макулярным отеком вследствие окклюзии ветвей и центральной вены сетчатки.

В 2023 году фарицимаб был одобрен для лечения возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека. Расширение показаний основано на результатах международных исследований III фазы BALATON и COMINO, которые показали долгосрочное улучшение зрения у пациентов с данной патологией. У 64% пациентов, получавших инъекции фарицимаба в ходе исследования BALATON, и у 45% участников, получавших препарат в рамках исследования COMINO, интервал между введениями лекарства мог быть увеличен до 3-4 месяцев на 68-й неделе лечения.

Фарицимаб — первое в своем классе биспецифическое антитело, направленное на лечение заболеваний сетчатки. В ходе исследований BALATON и COMINO, включавших пациентов с ОЦВС и ОВЦВС, у 64% участников удалось увеличить интервал между внутриглазными инъекциями до 3-4 месяцев к 68-й неделе терапии, что свидетельствует о стойкости эффекта и удобстве использования препарата.

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