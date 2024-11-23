Samsung Bio заключила соглашение с европейской фармкомпанией на $668 млн

CDMO Samsung Biologics заключила соглашение на производство с неназванной фармацевтической компанией из Европы на сумму $668 млн. Согласно контракту, Samsung Bio будет предоставлять услуги до 2031 года, что увеличивает общую стоимость её новых соглашений в этом году до более $4 млрд.

В пресс-релизе производителя говорится, что после заключения в этом году ряда крупных сделок Samsung Biologics сотрудничает с 17 из 20 крупнейших фармацевтических компаний мира.

Samsung Biologics имеет привычку раскрывать информацию о крупных контрактах с неназванными клиентами. Так, летом Samsung Biologics подписал соглашение на $1 млрд с неназванной американской фирмой.

Генеральный директор Samsung Bio Джон Рим подчеркнул, что вырученные средства будут направлены на расширение производственных мощностей компании. В этом году Samsung Bio подписала крупные соглашения с 17 из 20 крупнейших мировых фармацевтических компаний.

gxpnews