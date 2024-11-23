FDA обновило маркировку флударабина фосфата для лечения хронического лимфолейкоза

19 ноября 2024 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило обновленную маркировку препарата флударабин фосфат (инъекции флударабина фосфата, Sandoz) в рамках инициативы Project Renewal, нацеленной на актуализацию информации о старых онкопрепаратах.

Проект Renewal привлекает экспертов по онкологии и молодых ученых для анализа литературы и оценки доказательств, обеспечивая прозрачность процесса и стандарты доказательности FDA. Флударабин фосфат стал третьим препаратом, маркировка которого была обновлена по этой программе для повышения её клинической и научной значимости. Изменения также коснулись дозирования и перемещения информации о предупреждениях.

Обновленная маркировка для инъекций флударабина фосфата включает следующие показания:

использование в комбинированной терапии для лечения взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) B-клеток;

лечение пациентов с прогрессирующим или не отвечающим на терапию ХЛЛ, получавших алкилирующий агент.

Ранее Autolus Therapeutics получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на Aucatzyl (obecaktagene autoleucel) – CAR-T-клеточную терапию для взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным острым лимфобластным лейкозом.

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