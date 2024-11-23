Johnson & Johnson и Merck сокращают сотрудников в Китае

Johnson & Johnson и Merck начали сокращение сотрудников в Китае, как сообщают китайские СМИ и подтверждают отраслевые источники. Сокращения в J&J затрагивают несколько подразделений, включая направление хирургических изделий. В компании объясняют, что эти меры необходимы для адаптации к стремительно меняющимся условиям рынка. Merck, в свою очередь, оптимизирует структуру диабетического подразделения, которое продает препараты Janumet, Januvia и Steglatro.

На продажи этих препаратов негативно влияет конкуренция с дженериками на некоторых рынках. Также Merck отмечает снижение спроса на вакцину против ВПЧ в Китае, что привело к снижению продаж вакцины на 11% в третьем квартале 2024 года.

«Мы запустили новую операционную модель диабетического бизнеса, чтобы гибко принимать решения, ориентированные на клиента, максимизировать стоимость портфеля и помочь большему количеству пациентов с диабетом снизить бремя болезни и улучшить качество их жизни», — заявил представитель Merck.

Сокращения для J&J являются частью реструктуризации ее китайского бизнеса и затрагивают сотрудников «в нескольких подразделениях», согласно отчету Yicai Global. Bloomberg сообщил, что сокращения в первую очередь затронули подразделение, которое продает хирургические изделия.

«Чтобы продолжать удовлетворять потребности пациентов по всему миру, Johnson & Johnson должна адаптировать и развивать свой бизнес в условиях сложной и быстро меняющейся внешней среды», — заявил представитель компании. По данным веб-сайта, компания вышла на китайский рынок в 1985 году и насчитывает около 10 000 сотрудников в более чем 90 филиалах страны.

gxpnews