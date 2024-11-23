В Ростовской области дефицит иммуноглобулина

В Ростовской области возник дефицит иммуноглобулина для беременных женщин с отрицательным резус-фактором, необходимого при резус-конфликте с плодом, пишет ТАСС. В региональном Минздраве пояснили, что запасы препарата в государственных медучреждениях ограничены, а попытки закупки сталкиваются с отсутствием предложений от поставщиков.

«В связи с дефектурой лекарственного препарата иммуноглобулин человека «антирезусRho[D]» запасы данного препарата в государственных медицинских организациях Ростовской области, оказывающих помощь по профилю «акушерство и гинекология», незначительные. По информации, полученной от государственных медицинских организаций, регулярно проводятся аукционы на закупку данного препарата, но предложений от поставщиков не поступает», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время лекарственный препарат под торговым названием «Иммунорокедрион» проходит обязательные испытания перед вводом в гражданский оборот. Поставщик планирует поставки в РФ до конца 2024 года.

Минздрав Ростовской области поручил всем государственным медицинским организациям мониторить поставки этого препарата и обеспечить закупку препарата иммуноглобулин человека «антирезусRho[D]» при появлении предложений от поставщиков.