Вакцина GSK против RSV получила одобрение в Японии для взрослых от 50 лет

Компания GSK объявила, что ее вакцина Arexvy против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) получила одобрение в Японии для расширенного использования среди взрослых в возрасте от 50 до 59 лет, которые подвержены повышенному риску тяжелого течения РСВ.

В сентябре прошлого года, Япония одобрила применение Arexvy для профилактики РСВ у людей старше 60 лет. Теперь расширение возрастной группы укрепит позиции GSK на рынке, особенно в условиях снижения прогнозов продаж вакцины на 2024 год.

Решение о расширении применения Arexvy было принято на фоне сообщений компании о снижении продаж в США и Китае, а также более слабых, чем ожидалось, результатов по продажам вакцины от РСВ в третьем квартале. Вакцина Arexvy уже одобрена для взрослых от 50 лет в 35 странах, отметили в GSK.

Ранее сообщалось, что GSK вложит до $800 млн в модернизацию производственной площадки в США. Компания инвестирет до $800 млн в площадку в Мариетте, штат Пенсильвания, чтобы удвоить ее размер и мощность. Финансирование, которое приближает расходы GSK на производственные мощности в США к $1,3 млрд, позволит создать новый завод по производству лекарственных препаратов для вакцин и пилотный завод по НИОКР.

gxpnews