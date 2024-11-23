Ypsomed будет поставлять шприц-ручки для Novo Nordisk

Швейцарская медтехнологическая компания Ypsomed подписала контракт с датским фармацевтическим гигантом Novo Nordisk на поставку шприц-ручек для экспериментального препарата от ожирения CagriSema. В рамках контракта Ypsomed расширяет производственные мощности, направленные на создание автоинъекторов для препаратов второго поколения класса GLP-1, к которому относятся и препараты от Novo. Новые производственные линии планируется запустить в 2025 году.

Контракт, подписанный в прошлом году, говорит о долгосрочных планах Novo по коммерческому производству инновационных препаратов для лечения ожирения, испытания которых продолжаются, пишет Reuters. Novo Nordisk активно инвестирует в расширение производственных мощностей для удовлетворения высокого спроса на препараты для борьбы с ожирением, а также сотрудничает с другими компаниями для обеспечения поставок.

Ypsomed, второй по величине мировой производитель автоинъекторов, уже заключила соглашения с 31 компанией, работающей с препаратами класса GLP-1, что поддержало рост акций компании на 18% в этом году. Ожидается, что еженедельная инъекция CagriSema сможет снизить вес пациентов на 25% за год, что значительно превышает 15% от Wegovy. Результаты финальных испытаний препарата ожидаются до конца текущего года.

gxpnews