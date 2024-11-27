ФМБА планирует начать применять к пациентам онковакцину с 2025 года

Президент встретился с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Она заявила, что трехлетний цикл исследований по вакцине для лечения онкозаболеваний фактически завершен. На полную доработку мРНК-вакцины понадобится еще около года. Владимир Путин заявил, что это будет прорыв.

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, об этом сообщили на сайте Кремля. Глава ФМБА рассказала президенту о научных разработках агентства и его инновационных продуктах в области биотехнологий.

По словам Скворцовой, цикл исследований для создания новых вакцин для терапии онкологических заболеваний фактически завершен. Благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов в этом году начать применение препарата к пациентам планируют уже с 2025 года.