Sanofi пожаловалась на результаты аукциона на поставку аналога «Трикафты»

Компания «Санофи Россия» пожаловалась на проведение ФЦПиЛО аукционов на поставку препарата для терапии муковисцидоза. Центр лекобеспечения объявил победителем компанию «Ирвин», поставляющую препарат «Трилекса» — аналог «Трикафты». «Санофи» требует разобраться и повторно провести закупку. Тем временем в «Круге добра» сообщили, что у некоторых детей лекарство заканчивается уже в последние дни декабря.

Российское подразделение компании Sanofi — АО «Санофи Россия» подала жалобу на действия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) при проведении аукционов на поставку препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Лекарство предназначено для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор: «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибьюцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;

«Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин»), был зарегистрирован 15 ноября.

В жалобе указано, что на участие в проводимом ФЦПиЛО аукционе было подано две заявки и победителем была признана компания «Ирвин», предложившая к поставке «Трилексу». Однако, по мнению «Санофи», действия заказчика нарушают Закон о контрактной системе. Из жалобы можно выделить следующие тезисы:

победитель аукциона незаконно использовал патенты компании Vertex;

«Трилекса» является контрафактным лекарственным средством, которое не может быть предметом договора поставки;

препарат не мог быть допущен к аукциону, поскольку он не соответствует заявленному регистрационному удостоверению.

Авторы заявления попросили приостановить процедуру заключения госконтракта, провести проверку в отношении заказчика, выдать заказчику и аукционной комиссии предписание об устранении допущенных нарушений, а также повторно провести закупку.