Минздрав не согласился с обвинением в регистрации ЛП с поддельными документами

Министерство здравоохранения РФ оспорит в кассации постановление девятого арбитражного апелляционного суда о признании ведомства виновным в попытке вывода на российский рынок индийского антибиотика «Биапенем» по поддельным документам. Напомним, Минздрав обвинили в отсутствии действий по приостановлению и отмене госрегистрации препарата, инициированной индийской JODAS Expoim.

Как выяснилось, «Джодас Экспоим» (российское юрлицо JODAS Expoim ) подделало письменное согласие другого индийского производителя — «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед», — на использование их действующего вещества, которое должно было содержаться в «Биапенеме». Минздрав же нарушил процедуру регистрации, допустив поддельное согласие на использование активного ингредиента, что, в свою очередь, нарушило патентные права «Копран».

Согласно решению суда, именно специалисты ведомства должны были проверить все надлежащие документы. Кроме того, параллельно вскрылась информация о том, что ранее в 2024 году у «Джодас Экспоим» уже были отозваны партии других препаратов из-за нарушений качества, включая токсичность. Также компания не раз подвергалась судебным искам от международных фармгигантов, таких как Pfizer и AstraZeneca, по вопросам нарушения патентных прав.

gxpnews