Novartis за $1,1 млрд купит разработчика геннотерапевтических препаратов Kate Therapeutics

Novartis объявила о приобретении базирующейся в Сан-Диего компании Kate Therapeutics в рамках сделки стоимостью $1,1 млрд, что расширит ее портфель генной терапии наследственных нервно-мышечных заболеваний. Сделка включает авансовый платеж с дополнительными платежами, зависящими от достижения определенных этапов.

Kate Therapeutics — это биотехнологическая компания на доклинической стадии, которая фокусируется на генной терапии на основе аденоассоциированного вируса (AAV). Она занимается разработкой препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, плече-лопаточно-лицевой миопатии и миотонической дистрофии типа 1.

«Мы рады объединить технологии и программы платформы Kate Therapeutics с научным опытом и лидерством Novartis в области генной терапии и инноваций в области нейробиологии. Мы уверены, что это приобретение еще больше расширит наши возможности по разработке новых терапевтических возможностей для пациентов, страдающих нервно-мышечными заболеваниями», — прокомментировала сделку президент Novartis Biomedical Research Фиона Маршалл.

gxpnews