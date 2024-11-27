Шесть российских брендов вошли в топ-20 самых продаваемых протезов синовиальной жидкости

По данным аналитической компании RNC Pharma, на розничном рынке протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций в России за первые 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 45 торговых марок от 34 компаний. Среди них – шесть отечественных брендов, занявших позиции в топ-20 по продажам. Всего в этой категории было реализовано 115 SKU, на шесть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство протезов синовиальной жидкости изготавливают на основе натрия гиалуроната (более 75% натурального объёма).
Лидером остаётся бренд Флексотрон (МНН натрия гиалуронат) на основе натрия гиалуроната, производимый в Германии и на Тайване. Производство продукции линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване, а представителем в России выступает «МКНТ Импорт». Доля продаж Флексотрона в общем объёме рынка в сегменте за два года выросла более чем на 12 процентных пунктов (п.п.) в денежном выражении и на 15 п.п. в натуральном. По итогам января-октября 2024 г. на его долю приходилось более 35% всех стоимостных продаж, в натуральных единицах продукт занимает около 32% рынка. Результат обеспечила высокая динамика продаж на 36% в деньгах и на 29% в упаковках.
Армавискон, отечественный бренд от компании «Гротекс», занимает второе место, однако его доля на рынке сократилась – продажи снизились на 13% в рублях и более чем на 20% в упаковках. На третьем месте находится итальянский бренд Хронотрон – единственный на рынке продукт на основе полинуклеотидов, который показал прирост в 64,4%. На российский рынок его также поставляет «МКНТ Импорт».
В ТОР-20 торговых марок в анализируемый период вошли шесть продуктов отечественных производителей. Большая часть российских брендов показала заметную динамику, однако общая доля отечественной продукции за два года снизилась. Если в январе-октябре 2022 г в совокупности российские производители занимали более 35% в денежном выражении, то в текущем году около 29%. Из отечественных продуктов можно выделить Русвиск на пятом месте рейтинга с приростом +43%.
Остальные российские изделия демонстрировали двухзначные показатели прироста, однако пока им сложно соперничать с иностранной продукцией. За последние два года на рынке протезов синовиальной жидкости стартовали продажи ещё шести зарубежных торговых марок. Некоторые из них показали впечатляющие темпы роста. К примеру, рублёвые продажи нового, коллаген-содержащего медизделия Композитрон, произведенного в Сан-Марино выросли в 4 000 раз по сравнению с 10 месяцами 2023 г. Также в ТОР-20 вошёл новый продукт из Тайваня Картигиал (МНН натрия гиалуронат), поступивший на рынок в феврале текущего года. Кроме того, можно отметить швейцарский Синтесин (рост в 6 раз) и индийский Ортолон (в 5,6 раза).
Таб. ТОР-20 торговых марок протезов синовиальной жидкости по стоимостному объёму на российском розничном рынке (включая онлайн канал) в январе-октябре 2024 г.
|Рейтинг
|Торговая марка
|Уполномоченный представитель производителя в России
|Страна производства
|Доля продаж в январе-октябре 2024 г., руб., %
|Динамика продаж, январь-октябрь 2024/январь-октябрь 2023 гг. %
|1
|ФЛЕКСОТРОН
|МКНТ ИМПОРТ
|ГЕРМАНИЯ, ТАЙВАНЬ
|35,2
|36
|2
|АРМАВИСКОН
|ГРОТЕКС
|РОССИЯ
|19,2
|-13
|3
|ХРОНОТРОН
|МКНТ ИМПОРТ
|ИТАЛИЯ
|9,6
|64
|4
|ГИАЛУРОМ
|РОМФАРМ
|РУМЫНИЯ
|7,3
|15
|5
|РУСВИСК
|РУСВИСК
|РОССИЯ
|5,2
|43
|6
|ПЛЕКСАТРОН
|МКНТ ИМПОРТ
|ИТАЛИЯ
|2,9
|61
|7
|БИОПОРТ
|БИОПОРТ
|ТАЙВАНЬ
|2,2
|23
|8
|ГИАЛДЖЕКТ
|ФБК
|РОССИЯ
|1,6
|75
|9
|РЕДЖЕНФЛЕКС
|РЕДЖЕНИАЛ ЛАБОРАТОРИС
|ИТАЛИЯ
|1,5
|192
|10
|ОРТОЛОН
|КОНТАКЭА ОФТАЛЬМИКС ЭНД ДИАГНОСТИКС
|ИНДИЯ
|461
|1,3
|11
|КОМПОЗИТРОН
|МКНТ ИМПОРТ
|САН-МАРИНО
|1,3
|в 4000 раз
|12
|ГИАПРО
|ИНФАРМ
|РОССИЯ
|1,2
|32
|13
|СИНТЕСИН
|БИОНОЛТРА
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1,2
|501
|14
|КАРТИГИАЛ
|ПАНБИО ФАРМ
|ТАЙВАНЬ
|1,1
|новинка
|15
|ГИАЛУФОРМ
|ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ
|РОССИЯ
|1
|38
|16
|ХАЙМОВИС
|ФИДИЯ ФАРМАЦЕУТИЦИ
|ИТАЛИЯ
|0,9
|11
|17
|НОЛТРЕКСИН
|БИОНОЛТРА
|ШВЕЙЦАРИЯ
|0,8
|-5
|18
|ГИАЛРИПАЙЕР
|ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ
|РОССИЯ
|0,7
|10
|19
|ОСТЕОКОЛЛ
|МКНТ ИМПОРТ
|ИТАЛИЯ
|0,7
|44
|20
|ОСТЕНИЛ
|ТРБ ХИМЕДИКА
|ГЕРМАНИЯ
|0,7
|3
|Источник: RNC Pharma®