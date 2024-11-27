Шесть российских брендов вошли в топ-20 самых продаваемых протезов синовиальной жидкости

Лидером остаётся бренд Флексотрон (МНН натрия гиалуронат) на основе натрия гиалуроната, производимый в Германии и на Тайване. Производство продукции линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване, а представителем в России выступает «МКНТ Импорт». Доля продаж Флексотрона в общем объёме рынка в сегменте за два года выросла более чем на 12 процентных пунктов (п.п.) в денежном выражении и на 15 п.п. в натуральном. По итогам января-октября 2024 г. на его долю приходилось более 35% всех стоимостных продаж, в натуральных единицах продукт занимает около 32% рынка. Результат обеспечила высокая динамика продаж на 36% в деньгах и на 29% в упаковках.

Армавискон, отечественный бренд от компании «Гротекс», занимает второе место, однако его доля на рынке сократилась – продажи снизились на 13% в рублях и более чем на 20% в упаковках. На третьем месте находится итальянский бренд Хронотрон – единственный на рынке продукт на основе полинуклеотидов, который показал прирост в 64,4%. На российский рынок его также поставляет «МКНТ Импорт».

В ТОР-20 торговых марок в анализируемый период вошли шесть продуктов отечественных производителей. Большая часть российских брендов показала заметную динамику, однако общая доля отечественной продукции за два года снизилась. Если в январе-октябре 2022 г в совокупности российские производители занимали более 35% в денежном выражении, то в текущем году около 29%. Из отечественных продуктов можно выделить Русвиск на пятом месте рейтинга с приростом +43%.

Остальные российские изделия демонстрировали двухзначные показатели прироста, однако пока им сложно соперничать с иностранной продукцией. За последние два года на рынке протезов синовиальной жидкости стартовали продажи ещё шести зарубежных торговых марок. Некоторые из них показали впечатляющие темпы роста. К примеру, рублёвые продажи нового, коллаген-содержащего медизделия Композитрон, произведенного в Сан-Марино выросли в 4 000 раз по сравнению с 10 месяцами 2023 г. Также в ТОР-20 вошёл новый продукт из Тайваня Картигиал (МНН натрия гиалуронат), поступивший на рынок в феврале текущего года. Кроме того, можно отметить швейцарский Синтесин (рост в 6 раз) и индийский Ортолон (в 5,6 раза).

Таб. ТОР-20 торговых марок протезов синовиальной жидкости по стоимостному объёму на российском розничном рынке (включая онлайн канал) в январе-октябре 2024 г.

Рейтинг Торговая марка Уполномоченный представитель производителя в России Страна производства Доля продаж в январе-октябре 2024 г., руб., % Динамика продаж, январь-октябрь 2024/январь-октябрь 2023 гг. % 1 ФЛЕКСОТРОН МКНТ ИМПОРТ ГЕРМАНИЯ, ТАЙВАНЬ 35,2 36 2 АРМАВИСКОН ГРОТЕКС РОССИЯ 19,2 -13 3 ХРОНОТРОН МКНТ ИМПОРТ ИТАЛИЯ 9,6 64 4 ГИАЛУРОМ РОМФАРМ РУМЫНИЯ 7,3 15 5 РУСВИСК РУСВИСК РОССИЯ 5,2 43 6 ПЛЕКСАТРОН МКНТ ИМПОРТ ИТАЛИЯ 2,9 61 7 БИОПОРТ БИОПОРТ ТАЙВАНЬ 2,2 23 8 ГИАЛДЖЕКТ ФБК РОССИЯ 1,6 75 9 РЕДЖЕНФЛЕКС РЕДЖЕНИАЛ ЛАБОРАТОРИС ИТАЛИЯ 1,5 192 10 ОРТОЛОН КОНТАКЭА ОФТАЛЬМИКС ЭНД ДИАГНОСТИКС ИНДИЯ 461 1,3 11 КОМПОЗИТРОН МКНТ ИМПОРТ САН-МАРИНО 1,3 в 4000 раз 12 ГИАПРО ИНФАРМ РОССИЯ 1,2 32 13 СИНТЕСИН БИОНОЛТРА ШВЕЙЦАРИЯ 1,2 501 14 КАРТИГИАЛ ПАНБИО ФАРМ ТАЙВАНЬ 1,1 новинка 15 ГИАЛУФОРМ ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ РОССИЯ 1 38 16 ХАЙМОВИС ФИДИЯ ФАРМАЦЕУТИЦИ ИТАЛИЯ 0,9 11 17 НОЛТРЕКСИН БИОНОЛТРА ШВЕЙЦАРИЯ 0,8 -5 18 ГИАЛРИПАЙЕР ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ РОССИЯ 0,7 10 19 ОСТЕОКОЛЛ МКНТ ИМПОРТ ИТАЛИЯ 0,7 44 20 ОСТЕНИЛ ТРБ ХИМЕДИКА ГЕРМАНИЯ 0,7 3 Источник: RNC Pharma®

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