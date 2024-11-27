Основатель «Гротекса» Жеребцов вернулся на пост гендиректора сети

В руководстве петербургской фармацевтической компании «Гротекс» (Solopharm) произошли кадровые изменения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 22 ноября 2024 года пост генерального директора вновь занял основатель компании Олег Жеребцов, сменив на этой должности Павла Семьянова.

Таким образом, Жеребцов возвращается к оперативному управлению компанией спустя полтора года. В июне 2023 года его пост занял Павел Семьянов, который ранее работал финансовым директором, а сам Жеребцов сконцентрировался на позиции председателя совета директоров и руководителя группы компаний. До этого момента он возглавлял компанию на протяжении более десяти лет — с декабря 2012 года.

«Я вижу для себя новый горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы компании и с концентрацией на ключевых направлениях: ввод новых мощностей, развитие сегмента биотехнологий, строительство новых производственных площадок и повышение капитализации компании», – говорил Жеребцов в 2023 году, комментируя свой уход с поста гендиректора.

Напомним, он основал «Гротекс» в 2010 году – после продажи доли в сети гипермаркетов «Лента» (является ее основателем). Уже в следующем году в Санкт-Петербурге началось строительство завода, а сегодня компания располагает четырьмя производственными площадками.

Что касается структуры собственности компании, то контрольный пакет ООО «Гротекс» (97,2%) принадлежит кипрской компании Nelovia LTD, а оставшиеся доли распределены между семью физическими лицами.

gxpnews