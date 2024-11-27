Ветпроизводители расширят линейку ветпрепаратов для домашних животных

Российские производители ветеринарных препаратов анонсировали масштабное расширение продуктовой линейки для домашних питомцев. Компания «Нита-фарм» планирует к 2026 году увеличить ассортимент с текущих 18 до 50 наименований, о чем сообщил директор компании Олег Жуков на выставке Pharmtech & Ingredients, пишет «Ветеринария и жизнь».

Эксперты отмечают, что основным катализатором развития данного сегмента рынка становится растущее количество домашних животных в России, а также изменение отношения к ним — все больше людей воспринимают питомцев как полноценных членов семьи. За последнее десятилетие популяция домашних животных в стране удвоилась, что сопровождается увеличением затрат на их содержание и ветеринарное обслуживание.

По данным директора по маркетингу ГК ВИК Николая Шестакова, Россия занимает третье место в мире по численности кошек и четвертое — по количеству собак. Однако регулярный ветеринарный уход получают только 20% домашних питомцев, что указывает на значительный потенциал роста рынка. В связи с этим ГК «ВИК» также планирует расширить свой ассортимент до более чем 50 препаратов к 2026 году, уже начав этот процесс с выпуска четырех новых дженериков для мелких домашних животных в начале текущего года.

gxpnews