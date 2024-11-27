В МИФИ создан комплекс для проверки точности магнитно-резонансных томографов

Методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) применяются при проведении высокоточного лучевого лечения для определения границ патологической мишени. Поскольку размер опухоли может составлять всего несколько миллиметров, крайне важно проводить регулярные проверки томографа на наличие геометрических искажений. Совместный продукт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Центра «Гамма-нож Москва» — программно-аппаратный комплекс для гарантии качества магнитно-резонансной томографии — позволит сделать данные проверки рутинными.

В настоящее время изделие проходит испытание в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и в клинике Hadassah Medical.

Продукт представляет собой цилиндрический фантом, который сканируется на МРТ, и программное обеспечение, обрабатывающее полученные изображения для выявления геометрических искажений. Как отмечает руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры медицинская физика ИФИБ НИЯУ МИФИ, Александра Далечина, использование разработанного комплекса медицинскими физиками создает возможность проверять любой томограф на соответствие требованиям стереотаксического облучения, повышая качество лечения.

Комплекс, разработанной командой «ПАК МРТ» победил первого цикла Акселератора НИЯУ МИФИ. За победу в Акселераторе в марте 2024 года команда получила от «Росатома» и МИФИ инвестиции в размере 4,5 млн рублей. Средства были направлены на разработку фантома и программного обеспечения для анализа геометрических искажений МРТ. В дальнейших планах — масштабирование продукта на разные конструкции аппаратов, а также поиск заказчиков.

В России 120 центров стереотаксической лучевой терапии и более 750 МРТ- центров. Все они являются потенциальными заказчиками прибора. Кроме того, стартап планирует поставлять программно-аппаратный комплекс в комплекте с отечественным томографом производства «Росатом Технологии здоровья».

remedium