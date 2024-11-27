Новосибирский «Папийон» увеличит выпуск функциональных кроватей в четыре раза

Компания «Папийон», базирующаяся в технопарке новосибирского Академгородка, анонсировала планы по наращиванию производства инновационных медицинских кроватей с электроприводом. Согласно заявлению директора по развитию Игоря Мендзебровского, предприятие намерено увеличить годовой выпуск в четыре раза — с текущих 300 единиц до 12 тысяч единиц в течение пятилетнего периода. Для достижения этой цели компания выделит до 400 млн рублей.

Производимые «Папийоном» высокотехнологичные медицинские кровати представлены пятью различными моделями, стоимость которых варьируется от 460 тысяч до 1,25 млн рублей. Топовые версии оснащены двадцатью различными функциями, включая возможности вертикализации пациентов, профилактики пролежней и специальные реабилитационные режимы для восстановления после серьезных заболеваний и травм.

В настоящее время проводится пилотное тестирование кроватей в московских медучреждениях при поддержке городского агентства инноваций и департамента здравоохранения. Первый образец уже установлен в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

К концу года компания рассчитывает получить необходимые разрешения для масштабных поставок оборудования.

По информации компании, 85% комплектующих для производства кроватей — отечественного происхождения. В Новосибирске налажены процессы металлообработки и производства пластиковых деталей, а также закупка электронных компонентов у местных производителей. Импортируются только линейные актуаторы, которые пока не имеют российских аналогов. На текущий момент в проект вложено около 100 млн рублей.

gxpnews