Roche купит разработчика терапии CAR-T-клетками Poseida за $1,5 млрд

Швейцарская Roche приобретет своего американского партнера Poseida Therapeutics в рамках сделки на сумму $1,5 млрд, в результате чего получит препарат комплексной терапии иммунными клетками против нескольких типов рака крови. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года.

С поглощением Poseida Roche получит терапию аллогенными (донорскими) CAR-T-клетками, которая использует генетически модифицированные иммунные клетки для атаки раковых клеток или лечения аутоиммунных заболеваний. Poseida также работает над программами CAR-T для солидных опухолей и аутоиммунных заболеваний, наряду с платформой генной инженерии Poseida и связанными с ней лекарствами на ранних стадиях исследований.

«Мы тесно сотрудничали с Roche в рамках проекта, ориентированного на гематологические злокачественные заболевания, и мы рады присоединиться к Roche, чтобы и дальше работать совместно», — заявила Кристин Ярема, президент и генеральный директор Poseida из Сан-Диего.

Roche пытается развивать терапевтическое направление, чтобы компенсировать падение продаж своих онкологических препаратов. В декабре компания также решила приобрести Carmot за $2,7 млрд, стремясь побороться долю за рынке лекарств для снижения веса.

Напомним, соглашение о сотрудничестве на сумму около $6 млрд с целью разработки препаратов от рака крови было подписано между Roche и Poseida в 2022 году.

gxpnews