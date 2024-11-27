Препарат Imkeldi от Shorla Oncology одобрен FDA для лечения лейкемии

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило препарат Imkeldi (иматиниба мезилат) от Shorla Oncology для лечения определенных форм лейкемии. Он предназначен для использования у взрослых и детей в возрасте от одного года, и нацелен на острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз, а также желудочно-кишечные стромальные опухоли.

Раствор со вкусом клубники не требует приготовления. «Мы рады предложить вариант перорального раствора для пациентов с лейкемией и другими видами рака, что является значительным достижением для тысяч нуждающихся. Пероральные растворы могут обеспечить более точное и последовательное дозирование», — заявила генеральный директор Shorla Oncology Шарон Каннингем.

Ранее FDA расширило показания к другому препарату компании — Jylamvo (метотрексат), — разрешив его применение у детей. Лекарство предназначено для лечения острого лимфобластного лейкозома и полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита.

gxpnews