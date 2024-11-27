Акции Novo Nordisk выросли на фоне заявлений о возможном покрытии расходов на лечение ожирения

Акции датского фармпроизводителя Novo Nordisk выросли на 1,3% во вторник, так как в администрации президента США Джо Байдена предложили расширить программы медицинского страхования Medicare и Medicaid на лекарства от ожирения. Сейчас они распространяются на такие препараты, как Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly, но только при диабете.

«Мы не хотим, чтобы людям приходилось ждать, пока у них проявятся эти дополнительные заболевания, чтобы начать лечение», — сказала Чикита Брукс-ЛаСур, администратор Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), отметив растущий медицинский консенсус относительно того, что ожирение является хроническим заболеванием.

В заявлении Белого дома уточняется, что предложение может снизить расходы на лекарства для снижения веса до 95% для более чем 7 млн американцев (3,4 млн, получающих страховку по Medicare, и 4 млн — по Medicaid). «Это важный шаг вперед для пациентов», — заявила Novo Nordisk, комментируя данное предложение. В компании добавили, что это решение может вступить в силу в 2026 году.

Стоит отметить, что окончательное решение о включении препаратов от ожирения в списки будет зависеть от новой администрации президента США. Напомним, будущий президент США Дональд Трамп, избранный в ноябре 2024 года, но еще не вступивший в должность, выдвинул на ключевые должности в здравоохранении двух деятелей, которые имеют разные взгляды на ценность препаратов от ожирения.

К примеру, Роберт Ф. Кеннеди-младший, которого он выбрал на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, считает, что с ожирением следует бороться с помощью здорового питания, а не лекарств.

gxpnews