В Архангельской области запустят импортозамещающее производство йода

В Архангельской области на территории опережающего развития (ТОР) «Столица Севера», планируется запуск фармацевтического производства, основанного на местной добыче йода. Эту информацию озвучил губернатор региона Александр Цыбульский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив особую значимость проекта в условиях прежней импортозависимости страны от поставок йода.

«У нас в досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше – по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе военно-промышленного комплекса», — сказал он.

Реализацией амбициозного проекта займется компания «Русский Йод», которая построит предприятие полного производственного цикла. Особенностью Северодвинского месторождения является неглубокое залегание йодных вод – всего около 100 метров, что существенно упрощает добычу. При ежедневной добыче 15 000 кубометров йодсодержащей воды запасов месторождения хватит минимум на 25 лет, что позволит получить около 3000 тонн чистого йода.

gxpnews