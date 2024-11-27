Новый линейный ускоритель VenusX

Прорыв года в этой области совершила компания LinaTech – разработчик радиологического программного обеспечения Elekta Monaco и производитель компонентов для ускорителей Accuray CyberKnife. В этом году новаторы из Кремниевой долины представили оригинальный продукт – линейный ускоритель VenusX.

VenusX – это мультмодальный линейный ускоритель с ортогональным многослойным коллиматором на 306 лепестков и системой бинокулярного позиционирования. Ускоритель используется для лучевой терапии под визуальным контролем (IGRT), лучевой терапии с модулированной интенсивностью (IMRT), объемно-модулированной лучевой терапии (VMAT), 3D-конформной лучевой терапии (3D-CRT) и других методов радиотерапии.

Преимущество VenusX – высокая производительность. Ускоритель разработан для лечения типовых клинических случаев менее чем за 5 минут, а более сложных случаев, таких как опухоли мозга, рак шейки матки, рак пищевода и сложный рак груди, менее чем за 8 минут. Ускоритель обслуживает до 160 пациентов в день при сохранении высокой точности и безопасности лучевой терапии.

VenusX воздейстует на глубоко расположенные опухоли за счет увеличенной глубины проникновения пучка, а также точечно адаптирует распределение дозы к форме и расположению объекта терапии благодаря динамическому формирования пучка. Это минимизирует облучение окружающих здоровых тканей.

Основные характеристики

• Максимальный уровень дозы: 1000 сГр/мин. Размер поля: 40×40 см

• Методы лечения: 2D/3DCRT, IMRT, VMAT и SRS/SBRT

• Технологии визуализации: kV-kV, kV-MV, MV-MV и CBCT. Слои коллиматора: 3 слоя

• Количество лепестков: 306 лепестков

• Автоматическое определение контуров органов

• Система оценки качества терапии на базе искусственного интеллекта 5G+Cloud+AI. Установка в любом каньоне

Полные технические характеристике доступны на сайте официального дистрибьютора.

Демонстрация оборудования пройдет со 2 по 6 декабря на выставке «Здравоохранение-2024» в рамках Российской недели здравоохранения на стенде ООО «Тримм Медицинские Системы» – единственного дистрибьютора LinaTech в России. ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, зал 2, стенд № 22D60.

Посетители стенда смогут лично пообщаться с представителями LinaTech, обсудить технические характеристики продукта и особенности интегрирования VenusX в медицинские учреждения России.

В апреле 2024 года ускоритель VenusX получил одобрение FDA (агентство министерства здравоохранения и социальных служб США). Аппарат уже используется в Колумбии, Мексике и США. На 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию пяти ускорителей VenusX в США.

Фото: ООО «Тримм Медицинские Системы»

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