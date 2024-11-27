Новый линейный ускоритель VenusX

Лучевая терапия применяется в комплексном лечении онкологии, обеспечивая результативность при минимизации негативного воздействия на здоровые ткани. Постоянное совершенствование технологий лучевой терапии открывает новые возможности в борьбе с раком, улучшая качество жизни пациентов.
Прорыв года в этой области совершила компания LinaTech – разработчик радиологического программного обеспечения Elekta Monaco и производитель компонентов для ускорителей Accuray CyberKnife. В этом году новаторы из Кремниевой долины представили оригинальный продукт – линейный ускоритель VenusX.
VenusX – это мультмодальный линейный ускоритель с ортогональным многослойным коллиматором на 306 лепестков и системой бинокулярного позиционирования. Ускоритель используется для лучевой терапии под визуальным контролем (IGRT), лучевой терапии с модулированной интенсивностью (IMRT), объемно-модулированной лучевой терапии (VMAT), 3D-конформной лучевой терапии (3D-CRT) и других методов радиотерапии.
Преимущество VenusX – высокая производительность. Ускоритель разработан для лечения типовых клинических случаев менее чем за 5 минут, а более сложных случаев, таких как опухоли мозга, рак шейки матки, рак пищевода и сложный рак груди, менее чем за 8 минут. Ускоритель обслуживает до 160 пациентов в день при сохранении высокой точности и безопасности лучевой терапии.
VenusX воздейстует на глубоко расположенные опухоли за счет увеличенной глубины проникновения пучка, а также точечно адаптирует распределение дозы к форме и расположению объекта терапии благодаря динамическому формирования пучка. Это минимизирует облучение окружающих здоровых тканей.
Основные характеристики
• Максимальный уровень дозы: 1000 сГр/мин. Размер поля: 40×40 см
• Методы лечения: 2D/3DCRT, IMRT, VMAT и SRS/SBRT
• Технологии визуализации: kV-kV, kV-MV, MV-MV и CBCT. Слои коллиматора: 3 слоя
• Количество лепестков: 306 лепестков
• Автоматическое определение контуров органов
• Система оценки качества терапии на базе искусственного интеллекта 5G+Cloud+AI. Установка в любом каньоне
Полные технические характеристике доступны на сайте официального дистрибьютора.
Демонстрация оборудования пройдет со 2 по 6 декабря на выставке «Здравоохранение-2024» в рамках Российской недели здравоохранения на стенде ООО «Тримм Медицинские Системы» – единственного дистрибьютора LinaTech в России. ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, зал 2, стенд № 22D60.
Посетители стенда смогут лично пообщаться с представителями LinaTech, обсудить технические характеристики продукта и особенности интегрирования VenusX в медицинские учреждения России.
В апреле 2024 года ускоритель VenusX получил одобрение FDA (агентство министерства здравоохранения и социальных служб США). Аппарат уже используется в Колумбии, Мексике и США. На 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию пяти ускорителей VenusX в США.
Фото: ООО «Тримм Медицинские Системы»