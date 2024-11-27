«Вектор» и НИИ эпидемиологии получат 31,6 млн рублей на средства диагностики оспы обезьян в СНГ и Африке

Согласно правительственному распоряжению, продукцию будут поставлять в страны, список которых утвержден совместно с Министерством иностранных дел РФ.

Минфину РФ поручено обеспечить в текущем году финансирование расходов за счет бюджетных ассигнований по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы».

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 14 августа 2024 года второй раз за последние два года объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Тогда вспышку mpox зафиксировали в Демократической Республике Конго, а также в других соседних африканских странах – Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

По данным на 31 октября, в 2024 году случаи заболевания были выявлены в 80 странах, в том числе в 19 странах Африки. Большая часть пациентов с подозрением на оспу обезьян – более 39 тысяч человек, в том числе более тысячи умерших – зарегистрированы в Демократической Республике Конго.

В сентябре 2024 года стало известно, что вакцина от оспы обезьян MVA-BN (торговое наименование – Imvamune и Imvanex) от датской биотехнологической компании Bavarian Nordic A/S первой прошла предварительную квалификацию. В ВОЗ рекомендовали прививать данной вакциной людей в возрасте от 12 лет.

Также ВОЗ 19 ноября одобрила для применения еще одну вакцину против mpox – LC16m8 от японской компании KM Biologics. Препарат можно применять с 1 года. Правительство Японии тогда же объявило о намерении безвозмездно предоставить Демократической Республике Конго 3,05 млн доз вакцины LC16m8 и специальные иглы для ее введения.

В октябре ВОЗ разрешила применение первого ПЦР-теста для обнаружения оспы обезьян. Тест Alinity m MPXV от американской фармкомпании Abbott Molecular Inc позволяет обнаружить ДНК вируса оспы обезьян в мазках, взятых с пораженной кожи человека.