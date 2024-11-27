Экс-глава удмуртского Минздрава получила год в исправительной колонии

Решением суда Якимову также лишили права в течение полутора лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Суд и следствие установили, что Наталья Якимова с августа 2022 года по сентябрь 2023 года, «вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, злоупотребляя своими должностными полномочиями», обеспечила на торгах неконкурентную победу организаций, которыми руководили ее знакомые. В результате компании заключили госконтракты на поставку медицинского оборудования для нужд региона на общую сумму свыше 490 млн рублей.

Наталья Якимова признала вину в предъявленном обвинении в полном объеме, в содеянном раскаялась. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении Якимовой возбудили в декабре 2023 года. После задержания ее отправили под домашний арест, в июле 2024 года меру пресечения сменили на запрет определенных действий с возложением «ряда обязанностей» (каких именно, не уточнялось). В августе дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В ходе судебных прений в ноябре гособвинение запросило для Натальи Якимовой два года лишения свободы. Сторона защиты попросила назначить наказание в виде штрафа.