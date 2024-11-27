Суд отказался взыскать более 33 млн рублей с «НьюМедТех» за поставку незарегистрированных медизделий

Решение, резолютивная часть которого озвучена 25 ноября 2024 года, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

В 2023 году ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» обратилось в суд с требованием взыскать с компании «НьюМедТех» 95,9 млн рублей – такова была стоимость закупленных медизделий. Позднее от истца поступило ходатайство о снижении требуемой суммы до 33,36 млн рублей. Кроме того, в конце ноября 2023-го в суд было направлено прошение о наложении ареста на счета «НьюМедТех» с целью удовлетворения исковых требований.

Арбитражный суд отказал ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» в удовлетворении иска, после чего организация подала апелляционную жалобу. Однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Согласно заключению ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора, шприцевые инфузионные помпы не были зарегистрированы на территории РФ в установленном порядке. Таким образом, как зафиксировано в карточке дела, качество медизделий невозможно установить, безопасность – подтвердить. Вследствие этого «имеется непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан» при использовании этой продукции.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что принятие обеспечительных мер может привести к нарушению баланса интересов сторон. Кроме того, как указано в судебной документации, истец не привел убедительных доводов и не представил доказательств, которые могли бы подтвердить необходимость взыскания денежных средств с поставщика.

В августе 2024 года Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил апелляционную жалобу ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» по еще одному делу, ответчиком в котором также выступает ООО «НьюМедТех». Так, госорганизация требовала взыскать 424 млн рублей с компании за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких ненадлежащего качества. До этого арбитраж частично принял требования и наложил арест на 29,7 млн рублей «НьюМедТех».

ООО «НьюМедТех» является одним из самых крупных дистрибьюторов медтехники в России. Компания заняла 36-ю строчку в ТОП100 провайдеров рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum по итогам 2021 года. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НьюМедТех» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности – оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Бенефициаром выступает Игорь Рожков. В 2023 году выручка компании составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль – 271 млн рублей.