Минздрав закупит препараты для лечения орфанных заболеваний почти на 22 млрд рублей

Кладрибин в виде таблеток в дозировке 10 мг, на приобретение которого в сумме трех тендеров направят 2,737 млрд рублей, применяется для лечения рассеянного склероза. Также размещено три тендера стоимостью 4,845 млрд рублей на закупку даратумумаба – концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 20 мг/мл (объем 20 мл), препарат применяется при множественной миеломе.

Кроме того, ведомство разместило шесть тендеров на закупку такролимуса (иммунодепрессант) – капсул пролонгированного действия и/или с пролонгированным высвобождением в дозировках 0,5 мг, 1 мг и 5 мг. Начальная максимальная цена контрактов составляет 1,332 млрд рублей. Помимо этого, планируется за 72,9 млн рублей (три тендера) закупить тоцилизумаб в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 20 мг/мл (объем 4 мл) и в виде раствора для подкожного введения в дозировке 162 мг/0,9 мл. Тоцилизумаб применяется при ревматоидном артрите.

Также размещено пять тендеров на закупку эптакога альфа (активированного) в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения в дозировках 1,2 мг (60 КЕД), 2,4 мг (120 КЕД) и 4,8 мг (240 КЕД). Начальная максимальная цена контрактов составляет 779,3 млн рублей. Раствор применяется для профилактики массивных кровотечений при хирургических операциях у больных с наследственной или приобретенной гемофилией. Еще будут закуплены капсулы и/или таблетки микофенолата мофетила (иммунодепрессант) в дозировках 250 мг и 500 мг за 70 млн рублей (два тендера).

Помимо перечисленных, ведомство опубликовало тендеры (по два на каждое наименование) на закупку микофеноловой кислоты (иммунодепрессант) в виде таблеток в дозировках 180 мг и 360 мг, леналидомида (для лечения множественной миеломы) в виде капсул в дозировках 5 мг и 20 мг, а также этанерцепта (для лечения ревматоидного артрита) в виде лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения (10 мг) и в виде раствора для подкожного введения (50 мг/мл). Начальная максимальная цена контрактов составляет 321,5 млн, 2,1 млн и 8,5 млн рублей соответственно.

Минздрав также опубликовал шесть тендеров на общую сумму 1,505 млрд рублей на закупку октокога альфа в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения в дозировках 250 МЕ, 500 МЕ и 1000–1500 МЕ. Препарат предназначен для лечения гемофилии А. Еще шесть тендеров на общую сумму 1,343 млрд рублей опубликованы для закупки мороктокога альфа в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения в дозировках 500 МЕ, 1000 МЕ и 2000 МЕ. Раствор необходим для контроля и профилактики кровотечений у больных с гемофилией А.

Кроме того, ведомство опубликовало тендеры (по два на каждое наименование) на закупку дорназы альфа (для терапии муковисцидоза) в виде раствора для ингаляций (2,5 мг/2,5 мл), соматропина (при дефиците гормона роста в организме) в виде лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения (5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствора для подкожного введения (5 мг/мл (15 МЕ/мл), канакинумаба (при остром подагрическом артрите) в виде раствора для подкожного введения в дозировке 150 мг/мл, а также идурсульфазы (для терапии мукополисахаридоза II типа) в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 2 мг/мл. Начальная максимальная цена контрактов – 1,4 млн, 410,6 млн, 1,978 млрд и 651 млн рублей соответственно.

Помимо этого, Минздрав опубликовал по одному тендеру на закупку ларонидазы за 775,1 млн рублей (концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл), имиглюцеразы за 979,7 млн рублей (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД), велаглюцеразы альфа за 8,2 млн рублей (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД), пэгинтерферона бета-1а за 6,3 млн рублей (раствор для подкожного введения, 63 мкг + 94 мкг), ритуксимаба за 70,7 млн рублей (раствор для подкожного введения 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл), а также циклоспорина за 9 млн рублей (раствор для приема внутрь 100 мг/мл), иксазомиба за 99,2 млн рублей (капсулы, 3 мг), эмицизумаба за 343,1 млн рублей (раствор для подкожного введения 30 мг/мл), лекарственного препарата фактор свертывания крови VIII за 138,5 млн рублей (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ), дивозилимаба за 1,61 млрд рублей (концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг) и терифлуномида за 8,2 млн рублей (таблетки, 14 мг).

В сентябре 2024 года стало известно, что с 26 по 30 августа того же года Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ разместил 18 тендеров на закупку препаратов для терапии туберкулеза, ВИЧ-инфекции и орфанных заболеваний. Начальная максимальная цена всех контрактов – 5,176 млрд рублей. В числе закупаемых препаратов – тедуглутид, селуметиниб, асфотаза альфа, предназначенные для лечения детей с жизнеугрожающими заболеваниями, и другие.

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