Минздрав намерен решить проблему с аккредитацией технологов

Министерство здравоохранения совместно с Национальной фармпалатой подошли к решению проблемы с аккредитацией провизоров-технологов. Специалисты столкнулись с отказами в приеме документов на периодическую аккредитацию из-за несоответствия должности положениям Приказа Минздрава России № 206н. Вскоре эта проблема будет решена, чтобы не допустить оттока фармработников из отрасли.

В конце октября Национальная фармпалата обратилась в Минздрав по поводу катастрофического числа отказов в приеме документов на периодическую аккредитацию со стороны Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) для фармацевтических работников, имеющих специальность «Фармацевтическая технология» и работающих на должности «Провизор».

Причиной отказа выступает несоответствие положениям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 206н, утверждающим Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. В документе в перечне должностей, соответствующих специальности «Фармацевтическая технология», приведено всего два возможных наименования: «Провизор-технолог» и «Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации», сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»).

С точки зрения требований действующего законодательства описанное несоответствие является формальным, говорит исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

«Аккредитация специалиста проводится с учетом квалификационных требований, утвержденных Приказом № 206н, а также профессиональных стандартов, — пояснила она. — В профессиональном стандарте «Провизор», утвержденном Приказом Минтруда № 91н от 09.03.2016, в качестве возможных наименований должностей указывается как «Провизор», так и «Провизор-технолог». С точки зрения действующего профессионального стандарта данные наименования подразумевают выполнение одних и тех же трудовых функций. Отдельного профессионального стандарта «Провизор-технолог» не существует».

По информации Национальной фармпалаты, более 500 специалистов получили отказ в приеме документов. Значительная часть из них имеет стаж работы более 10 лет по специальности.

Начальник отдела обеспечения отрасли квалифицированными специалистами Минздрава Глеб Захаренко сообщил, что на определенном этапе возникли нормативные разногласия к требованиями по специальности «Фармацевтическая технология». «Мы с Национальной фармпалатой вплотную подошли к решению этой проблемы, потому что не заинтересованы в кадровом оттоке», — сказал он, выступая на II Съезде РААС.

Эксперты пообещали сообщить подробности решения «ФВ» позднее.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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