Запрещенные БАД с мелатонином и симетиконом продают на маркетплейсах

Запрет на распространение БАД с мелатонином и симетиконом фактически не затронул маркетплейсы. Там они по-прежнему доступны для заказа. АКИТ заявляет об усилении внутреннего контроля за макетплейсами. Глава «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин обвинил ассоциацию в лоббировании интересов торговых площадок.

Маркетплейсы продолжают торговать запрещенными биологически активными добавками после того, как Роспотребнадзор заблокировал «до выяснения обстоятельств нарушения» через систему маркировки БАД, содержащих мелатонин и симетикон. «Пока в некоторых аптеках происходил коллапс, я зашел на один из популярных маркетплейсов и увидел там те БАД, которые вчера в аптеке купить не смог. Добавил в корзину, мне их привезут в пункт выдачи», – рассказал директор по развитию Союза производителей БАД на II Съезде РААС Иван Дындиков, передает корреспондент «ФВ». Дындиков считает, что важно введение на маркетплейсах системы входного контроля. «Все прекрасно знают, какой в аптечном учреждении строгий входной контроль. Я, честно говоря, пока какой-то примененной к маркетплейсам ответственности не видел», – отметил он.

В свою очередь, Ассоциация компаний розничной торговли (АКИТ) заявляет об усилении контроля за маркетплейсами. «АКИТ приняла ряд новых мер с сентября, не дожидаясь государственного регулирования. Например, теперь мы не допускаем размещение товаров в неправильной категории, что часто случалось с БАД. Особенно когда продавцы намеренно размещали БАД в другой категории, чтобы избежать проверок и сканирования QR-кодов с маркировкой «Честный знак». Если мы обнаруживаем такое нарушение, то штрафуем продавца. Штраф составляет значительную сумму — 80 тыс. руб. Это наш внутренний штраф, он не назначается государством», – объяснил президент АКИТ Артем Соколов.

Представители фармрынка оказались настроены скептически к заявлениям Соколова. Они не верят в решение проблемы только путем накладывания штрафов на продавцов и указывают на нерешаемую месяцами ситуацию с товарами-клонами. «Вот я захожу на сайт Ozon и вижу, что здесь продается «Оземпик Турбо». Это законно? Не платить налоги это законно? Ну о чем мы говорим? Он просто лоббист… Каждый день удаляют и каждый день он находится в поисковых выдачах. За это аптека лишится лицензии, а почему Ozon не несет месяцами никакой ответственности за продажу? Никакой! Ноль! Говорите, наказывать будут тех, кто поставляет, а они просто используют функциональную площадку. Хорошо устроились, никакой ответственности, и после этого еще будут нас чему-то учить и говорить, чтобы мы сообщали им о нарушениях», – высказался генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин.

«Основная проблема заключается в том, что, несмотря на все усилия по регулированию маркетплейсов и попытки их обелить, мы имеем «серую зону», внутри которой каждый день могут появляться новые карточки товаров и продавцы. Этот рынок не полностью регулируется», – заметила исполнительный директор «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Она напомнила, что в Госдуме готовится к второму чтению законопроект № 638771-8, который предполагает внедрение механизма внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих продажу БАД, запрещенную законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Внимание регуляторов сосредоточено на биодобавках, но эксперты предлагают посмотреть в сторону медизделий и ветпрепаратов, которые традиционно реализуются в аптечном канале. «У нас 80 тыс. лицензированных аптек, которые худо-бедно соответствуют требованиям, установленным государством. И есть много продавцов без должной аккредитации и подготовки, которые поставляют некачественные товары на маркетплейсы. Например, тонометры могут неправильно измерять давление и привести к проблемам со здоровьем», – заявил заместитель гендиректора аптечной сети «Вита» Эмиль Хубалиев.

Он не уверен, что ситуация измениться к лучшему в сентябре 2025 года, когда начнется поэкземплярный учет маркируемых медицинских изделий и участники оборота будут обязаны отчитываться о каждой единице товара в системе «Честный знак». «Ситуация с маркировкой медизделий крайне сложная, так как получение регистрационного удостоверения – дорогостоящая процедура. Если свидетельство о регистрации БАД стоит, условно, 200 тыс. руб., то свидетельство на медизделие стоит 2-3 млн», — сказал он.

Не решена проблема и с ветпрепаратми, которые на маркетплейсах продают по параллельному импорту. «Для ветпрепаратов параллельного импорта нет», – отметил исполнительный директор ассоциации ветеринарных фармпроизводителей Семен Жаворонков. По его словам можно получить от 5 до 10 лет лишения свободы за обращение ветеринарных лекарственных средств в партии свыше 100 тыс. руб. «Просто пока этим никто не занимался, но при желании регуляторов первые такие кейсы пойдут. Когда предлагают препараты по параллельному импорту где-нибудь на маркетплейсе, надо отдавать себе отчет, что покупатель становится соучастником преступления», – замечает он.

Фото: предоставлено организаторами

Мария Гордеева

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