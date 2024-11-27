Roche купит за 1,5 млрд долларов Poseida для расширения портфеля клеточных терапий

Poseida специализируется на разработке генетических препаратов от раковых, аутоиммунных и редких заболеваний, а также аллогенных клеточных терапий, при которых пациенту вводятся клетки здоровых доноров. Наиболее распространенный пример — аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, когда собственное кроветворение больного полностью заменяется донорским.

Компании также принадлежит технологическая платформа, с помощью которой можно создавать CAR-T-терапии на основе стволовых T-клеток памяти (TSCM) — наиболее эффективных для этого метода лечения, поскольку имеют длительный срок жизни, могут преобразовываться в различные типы клеток и размножаться.

Приобретение Poseida связано со стремлением генерального директора Roche Томаса Шинекера диверсифицировать портфель на фоне падения продаж противоопухолевых лекарств, пишет агентство Reuters. Более того, в 2022 году швейцарскому производителю пришлось прекратить исследования лекарства от болезни Альцгеймера и иммуннотерапевтических препаратов, которые не подтвердили свою действенность. В декабре прошлого года фармгигант согласился выплатить 2,7 млрд долл. авансом за покупку компании-разработчика препаратов для похудения Carmot Therapeutics.

Помимо этого, сегодня Roche сообщила результаты III фазы исследования SKYSCRAPER-01. Комбинация принадлежащих компании онкопрепаратов tiragolumab и атезолизумаб (торговое наименование «Тецентрик») оказалась неэффективной при немелкоклеточном раке легких.

Фото: roche.ru

Владимир Заболотских

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