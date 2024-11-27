Сергей Леонов назначен председателем Комитета Госдумы по охране здоровья

Сергея Леонова назначили председателем Комитета Госдумы по охране здоровья. Возглавлявший комитет с 2023 года Бадма Башанкаев стал его первым заместителем.

Госдума приняла постановление № 775396-8 о назначении Сергея Леонова (ЛДПР) председателем Комитета по охране здоровья. Ранее он работал в должности заместителя председателя этого комитета.

Сергей Леонов окончил аспирантуру Смоленской государственной медицинской академии в 2009 году, затем — докторантуру Московского государственного медико-стоматологического университета. Кандидат медицинских наук. В 2008 году в Институте иммунологии (Москва) защитил диссертацию по теме «Комплексная оценка функциональной активности аутотрансплантатов селезенки у крыс». С октября 2021 года — зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья.

С июня 2023 года пост главы Комитета по охране здоровья занимал Бадма Башанкаев («Единая Россия»). Теперь он стал первым заместителем главы комитета, вместе с Леонидом Огулем и Федотом Тумусовым.

Как ранее писал «ФВ», смена председателя комитета произошла для соблюдения «пакетного соглашения» между думскими фракциями: на сентябрьских довыборах в Госдуму партия ЛДПР «потеряла» один комитет, поэтому для соблюдения баланса решили назначить депутата от этой партии председателем другого комитета.

Фото: ldpr.ru

Дина Коблова

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